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عشائر الجراح تستنكر المخطط الإرهابي الجبان وتؤكد وقوفها خلف الملك والأجهزة الأمنية

12 ثانية ago
عشائر الجراح تستنكر المخطط الإرهابي الجبان وتؤكد وقوفها خلف الملك والأجهزة الأمنية

وطنا اليوم:أصدرت عشائر الجراح في المزار الشمالي بيانا اليوم الأربعاء، شجبت واستنكرت فيه المخطط الإرهابي الجبان الذي أحبطته دائرة المخابرات العامة وكان يستهدف أمن واستقرار المملكة، وتاليا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن عشائر الجراح في لواء المزار الشمالي

انطلاقا من ثوابتنا الوطنية المتجذرة في تراب وطننا الطهور، وإيمانًا منا أن استهداف أمن الوطن واستقراره هو خط أحمر، وأن كل محاولة لزعزعة أمنه وترويع مواطنيه يشكل تعديا واضحا وانتهاكا صارخا للدستور والقانون ويتنافى مع مبادئ وتقاليد ديننا الإسلامي الحنيف والشرائع السماوية، التي تدعو لنبذ العنف والإرهاب، فإن عشائر الجراح في لواء المزار الشمالي وعلى امتداد ربوع أردننا الحبيب، تستنكر وتشجب ما كانت تخطط له خلية خارجة عن القانون للقيام بنشاطات وأعمال إرهابية من شأنها تعكير صفو المجتمع الأردني و أمنه واستقراره، والتي كانت لها الأجهزة الأمنية بالمرصاد وتعاملت معها بحرفية ومهنية حالت دون تنفيذ مخططها الإجرامي وأفضت إلى تفكيك مشروعهم الإرهابي والقبض على المتورطين فيه.

وتؤكد عشائر الجراح وقوفها صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وفرسان الحق من منتسبي دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية لاجتثاث الإرهاب من جذوره والضرب بيد من حديد في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره.

ندعوا الله جل في علاه بأن يديم نعمة الأمن والإستقرار على الوطن وشعبه العظيم وأن يحفظ مليكنا وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وحصنه المنيع والخزي والعار لأصحاب الفكر الإجرامي والظلامي.

المحامي الأستاذ الدكتور جهاد محمد الجراح

صدر في المزار الشمالي


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