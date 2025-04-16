نشطاء يطالبون بحل مجلس النواب وأحد الأحزاب بعد الكشف عن خلية إرهابية في الأردن

وطنا اليوم – محمد ملكاوي

تصاعدت خلال الساعات الماضية موجة من المطالبات الشعبية على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، عقب إعلان الأجهزة الأمنية عن إحباط مخطط إرهابي وتفكيك خلية مشتبه بها كانت تستعد لتنفيذ عمليات تهدد أمن واستقرار البلاد.

ودعا عدد كبير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حل مجلس النواب وأحد الاحزاب الاردنية، معربين عن استيائهم من مواقف بعض أعضائه، خاصةً في ضوء ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول وجود مطالبات سابقة من بعض النواب بالإفراج عن موقوفين في قضايا أمنية.

وكانت دائرة المخابرات العامة قد أعلنت عن ضبط خلية يُشتبه بتخطيطها لتصنيع صواريخ محلية وطائرات مسيّرة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة ومواد متفجرة بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأردن.

من جانبها، أصدرت كتل نيابية وأحزاب سياسية بيانات أكدت فيها دعمها الكامل للأجهزة الأمنية، وشددت على أن أمن الأردن “خط أحمر”، داعية إلى عدم الزج بالمؤسسات الوطنية في أي سجالات دون أدلة واضحة.

وتعكس هذه المطالبات الشعبية حالة من القلق العام، وتؤكد على ضرورة تعزيز المساءلة والرقابة على الخطاب العام، والحرص على صون أمن الوطن من أي اختراق داخلي أو خارجي.