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الفوسفات تتزين بالعلم الأردني احتفاء باليوم الوطني للعلم

دقيقة واحدة ago
الفوسفات تتزين بالعلم الأردني احتفاء باليوم الوطني للعلم

وطنا اليوم:تزينت شركة مناجم الفوسفات بالأعلام الأردنية في إطار مشاركتها باحتفالات المملكة والأردنيين باليوم الوطني للعلم الأردني تحت شعار (عَلَمْنا عالٍ).

ورفعت الشركة الأعلام الأردنية على مبناها الرئيس في عمان، فيما تزينت واجهات الشركة وجدرانها ومبانيها في مختلف مواقع العمل بالأعلام تعبيرا عن الفرح بهذا اليوم والاعتزاز بالعلم الأردني ورمزيته .

وبهذه المناسبة الغالية عبر رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات باسم أعضاء مجلس الإداره والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة عن اعتزازهم بهذا اليوم الوطني الأغر والتفافهم حول القيادة الهاشمية، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالته والوطن والشعب الأردني بالخير والبركات.


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