القبض على سالم داغستاني المتهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا

وطنا اليوم:قالت إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية -اليوم الأربعاء- إنها ألقت القبض على رئيس فرع التحقيق السابق بإدارة المخابرات الجوية سالم داغستاني بتهم التورط بجرائم حرب خلال حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن داغستاني شغل سابقا مناصب عدة، من بينها منصبا رئيس قسم التحقيق بسجن صيدنايا سيئ السمعة، ورئيس لجنة الأمن في الغوطة الشرقية.

وأضافت الوكالة أن داغستاني “كان له دور محوري في تنفيذ ما يُعرف بملف المصالحات، وقد جرى تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه”.

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت السلطات السورية القبض على أوس سلوم، الملقب بـ”عزرائيل صيدنايا”، أحد أبرز السجانين في سجن صيدنايا، إذ تم اعتقاله في أحد أحياء محافظة حمص السورية.

وعقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، شنت الإدارة السورية الجديدة حملة أمنية لملاحقة فلول ذلك النظام والمطلوبين، الذين تتهمهم بالتورط في جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإبادات جماعية ضد المدنيين منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وكشفت الإحصاءات الرسمية أن إدارة العمليات العسكرية -منذ بدء حملتها العسكرية يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2025- تمكنت من إلقاء القبض على 587 مطلوبا ورافضا للتسوية في مختلف المحافظات السورية.