جامعة البترا تنظم وقفة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني

وطنا اليوم:نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا احتفالًا بمناسبة يوم العلم الأردني، بحضور الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة وتضمن الحفل إلقاء كلمات وقصائد شعرية بهذه المناسبة.

وألقى الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة كلمة قال فيها في هذا اليوم المبارك نحتفل في راية خفاقة وعلمنا يجسد تاريخنا العريق ووحدتنا الوطنية وطموحنا نحو مستقبل مشرق وأكد ان العلم الأردني يمثل رمزا للكرامة والسيادة ويحمل في ألوانه رسالة النضال والتاريخ العريق والأمل والوفاء.

وعبر عبد الرحيم عن فخره بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم في سبيل رفعة وطننا الغالي وقضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال عميد شؤون الطلبة؛ الأستاذ الدكتور إياد الملاح “في اليوم الوطني للعلم، نقف صفاً واحداً في خندق الوطن وخلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة وستبقى راية العلم الأردني شامخة خفاقة في الأعالي، وسنبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة علمنا ووطننا الغالي