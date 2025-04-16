بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة البترا تنظم وقفة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني

3 دقائق ago
جامعة البترا تنظم وقفة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني

وطنا اليوم:نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا احتفالًا بمناسبة يوم العلم الأردني، بحضور الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة وتضمن الحفل إلقاء كلمات وقصائد شعرية بهذه المناسبة.

وألقى الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة كلمة قال فيها في هذا اليوم المبارك نحتفل في راية خفاقة وعلمنا يجسد تاريخنا العريق ووحدتنا الوطنية وطموحنا نحو مستقبل مشرق وأكد ان العلم الأردني يمثل رمزا للكرامة والسيادة ويحمل في ألوانه رسالة النضال والتاريخ العريق والأمل والوفاء.
وعبر عبد الرحيم عن فخره بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم في سبيل رفعة وطننا الغالي وقضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال عميد شؤون الطلبة؛ الأستاذ الدكتور إياد الملاح “في اليوم الوطني للعلم، نقف صفاً واحداً في خندق الوطن وخلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة وستبقى راية العلم الأردني شامخة خفاقة في الأعالي، وسنبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة علمنا ووطننا الغالي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:09

نادي الأرينا يحتفل بيوم العلم الأردني

15:06

عمان الأهلية تجدد التأييد والولاء لجلالة الملك وتستنكر محاولات العبث بأمن الوطن

15:05

عمان الأهلية تهنىء بيوم العلم الاردني

15:03

كلية العمارة والتصميم في فيلادلفيا تجسّد مفهوم التجربة التعليمية التطبيقية في مساق التصميم الداخلي

15:00

العراق يؤكد تضامنه مع الأردن

14:56

اليمن يؤكد وقوفه وتضامنه مع الأردن

14:52

الزعبي يدعو العمل الإسلامي لإعلان براءته من الاخوان

14:39

زين تحتفي بيوم العلم وتطلق علمًا ضخمًا في سماء عمّان

14:02

حماية الصحفيين: “نفتخر بيوم العلم.. ونقدر دور الأجهزة الأمنية في حماية الوطن”

14:00

رئيس الوزراء:العلم هو الشاهد على عظمة الأردنيين

13:55

أبو السمن والفراية يبحثان ملف المخطط الشمولي لمركز حدود جابر

13:52

غرفة تجارة عمان تحتفي بيوم العلم

وفيات
وفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025