نادي الأرينا يحتفل بيوم العلم الأردني

وطنا اليوم:احتفل نادي الارينا ممثلاً برئيس النادي الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة الإدارية بمناسبة يوم العلم الأردني، ورفعت الأعلام على مباني نادي الارينا، وفي هذا اليوم نرفع رؤوسنا جميعاً فخراً واعتزازاً بعلم الأردن الغالي خفاقاً في سماء العز والكرامة فلنجدد العهد والوفاء لهذا العلم الذي نعيش تحت ظله، ونكبر بين الوانه ونسعى بكل جهدنا الى بناء وطن يليق به ويليق بأجياله القادمة.

وبهذه المناسبة نرفع الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني اصدق التهاني والتبريكات واسمى معاني الولاء و الاعتزاز، داعيين المولى عز وجل ان يحفظ جلالة الملك وسمو ولي العهد والعائلة الهاشمية سنداً وفخراً للوطن الغالي.