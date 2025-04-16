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عمان الأهلية تجدد التأييد والولاء لجلالة الملك وتستنكر محاولات العبث بأمن الوطن

3 دقائق ago
عمان الأهلية تجدد التأييد والولاء لجلالة الملك وتستنكر محاولات العبث بأمن الوطن

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية، ممثلةً برئيس مجلس الأمناء دولة السيد عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتورماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة، تتشرف بأن ترفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أسمى معاني الانتماء والولاء، وكامل التأييد للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الهاشمية الحكيمة في الحفاظ على أمن الوطن وكرامته ورفعته.
وتؤكد استنكارها الشديد لمحاولات العبث بأمن الوطن واستقراره الداخلي، وتعبّرعن اعتزازها وفخرها بقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية التي تعمل بكل ولاء في ظل الراية الهاشمية، في التصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع، والنيل من نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم بها مملكتنا الحبيبة.
كما نؤكد موقفنا الثابت في الاصطفاف صفًا واحدًا مع كافة مكونات شعبنا الأردني، خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، في مواجهة كافة التحديات والصعوبات والتهديدات التي تحيط بوطننا الغالي.
وفي الوقت الذي تشارك الجامعة أبناء الأسرة الأردنية الواحدة الاحتفال بيوم العلم، رمزهويتنا الوطنية، فإننا نُجدد العهد والولاء والفخر والانتماء، ونضرع إلى الله أن يحفظ الأردن، قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، ويُبقيه عزيزًا شامخًا، فخرًا وسندًا لأمته العربية.


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