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عمان الأهلية تهنىء بيوم العلم الاردني

31 ثانية ago
عمان الأهلية تهنىء بيوم العلم الاردني

وطنا اليوم:ترفع أسرة جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الاميرالحسين ابن عبدالله الثاني أصدق التهاني والتبريكات تظللها أسمى معاني الفخر والولاء بمناسبة يوم العلم الاردني ، داعين الله أن يحفظ جلالته وسمو ولي عهده الأمين ذخرا ً لوطننا وشعبنا الأردني الأصيل.
فعلمنا هويتنا الذي يعكس تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا وشجاعة فرساننا وتضحية أبنائنا.


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