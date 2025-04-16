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كلية العمارة والتصميم في فيلادلفيا تجسّد مفهوم التجربة التعليمية التطبيقية في مساق التصميم الداخلي

16 ثانية ago
كلية العمارة والتصميم في فيلادلفيا تجسّد مفهوم التجربة التعليمية التطبيقية في مساق التصميم الداخلي

وطنا اليوم:تأكيداً لالتزامها بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تربط بين النظرية والتطبيق، وتسهم في إعداد جيل من المصممين المؤهلين لسوق العمل، نظّمت كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا محاضرة علمية متخصصة بعنوان:
“أسس تصميم المطابخ”، قدّمتها شيماء بسام غنيم، ممثلةً عن شركة Swiss Kitchen، وذلك ضمن الخطة الدراسية لمساق “التصميم الداخلي (1)”، وبإشراف الدكتورة حنان أبو كركي.
وهدفت المحاضرة إلى تعريف الطلبة بأحدث الاتجاهات والممارسات المعتمدة في تصميم المطابخ، مع التركيز على الجوانب الوظيفية والجمالية والتقنية، وذلك وفقاً لأعلى المعايير العالمية في التصميم الداخلي.
وجاءت المحاضرة في إطار إثراء المضمون الأكاديمي للمساق عبر دمجه بتجارب واقعية ومهنية، تسهم في تعزيز المهارات العملية لدى الطلبة، وتوسيع مداركهم حول التطبيقات الفعلية في سوق التصميم.
وشهدت المحاضرة تفاعلاً ملحوظاً من الطلبة، انعكس من خلال نوعية الأسئلة والمداخلات التي طُرحت، والتي أظهرت مدى وعيهم واهتمامهم بتعميق الفهم العملي لمفاهيم التصميم الداخلي وتطبيقاته الواقعية.
من جانبه، أكد عميد كلية العمارة والتصميم الدكتور علاء عبيدات أن هذه الفعالية تندرج ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية والتطبيقية التي تنظمها الكلية، والتي تهدف إلى صقل مهارات الطلبة، وتنمية قدراتهم الإبداعية، بما يؤهلهم للتميز والمنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.


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