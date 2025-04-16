اليمن يؤكد وقوفه وتضامنه مع الأردن

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن تضامن الجمهورية اليمنية التام، ووقوفها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وعبرت الوزارة في بيان وزعته السفارة اليمنية في عمان اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها لأي محاولات تسعى لزعزعة أمن المملكة أو التدخل في شؤونها الداخلية، داعية المولى عز وجل أن يحفظ المملكة؛ قيادة وشعبا من كل شر ومكروه.