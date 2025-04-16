الزعبي يدعو العمل الإسلامي لإعلان براءته من الاخوان

وطنا اليوم:دعا النائب عوني الزعبي حزب جبهة العمل الاسلامي إلى إعلان براءته من جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن احبطت دائرة المخابرات العامة مخططا ارهابيا لاشخاص اعترفوا بارتباطهم في الجماعة.

وقال الزعبي في منشور له عبر فيسبوك، إن ما شهدناه جميعاً من اعتداء إرهابي آثم، استهدف أمن الوطن واستقراره، لا يمكن تبريره أو السكوت عنه. وقد أثبتت التحقيقات التي تابعها الشعب الأردني بأكمله، وجود ارتباط مباشر لهذا العمل بجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف: إننا اليوم، نقف أمام مسؤولية وطنية لا تحتمل التردد أو المواربة. وعلى حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني أن يحدد موقفه دون غموض أو تردد، وأن يعلن بشكل صريح وقاطع براءته من جماعة الإخوان المسلمين، وإيقاع اشد العقوبات بهؤلاء المجرمين، وأن يؤكد للرأي العام الأردني أنه حزب وطني مستقل، لا يخضع لأي أجندات أو ولاءات خارجية، ولا يدين بالولاء إلا للأردن وقيادته الهاشمية.

وأكد الزعبي أن الوطن لا يحتمل أنصاف المواقف، وأمن الأردن فوق كل اعتبار.