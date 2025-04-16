بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الزعبي يدعو العمل الإسلامي لإعلان براءته من الاخوان

دقيقة واحدة ago
الزعبي يدعو العمل الإسلامي لإعلان براءته من الاخوان

وطنا اليوم:دعا النائب عوني الزعبي حزب جبهة العمل الاسلامي إلى إعلان براءته من جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن احبطت دائرة المخابرات العامة مخططا ارهابيا لاشخاص اعترفوا بارتباطهم في الجماعة.
وقال الزعبي في منشور له عبر فيسبوك، إن ما شهدناه جميعاً من اعتداء إرهابي آثم، استهدف أمن الوطن واستقراره، لا يمكن تبريره أو السكوت عنه. وقد أثبتت التحقيقات التي تابعها الشعب الأردني بأكمله، وجود ارتباط مباشر لهذا العمل بجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف: إننا اليوم، نقف أمام مسؤولية وطنية لا تحتمل التردد أو المواربة. وعلى حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني أن يحدد موقفه دون غموض أو تردد، وأن يعلن بشكل صريح وقاطع براءته من جماعة الإخوان المسلمين، وإيقاع اشد العقوبات بهؤلاء المجرمين، وأن يؤكد للرأي العام الأردني أنه حزب وطني مستقل، لا يخضع لأي أجندات أو ولاءات خارجية، ولا يدين بالولاء إلا للأردن وقيادته الهاشمية.
وأكد الزعبي أن الوطن لا يحتمل أنصاف المواقف، وأمن الأردن فوق كل اعتبار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:39

زين تحتفي بيوم العلم وتطلق علمًا ضخمًا في سماء عمّان

14:02

حماية الصحفيين: “نفتخر بيوم العلم.. ونقدر دور الأجهزة الأمنية في حماية الوطن”

14:00

رئيس الوزراء:العلم هو الشاهد على عظمة الأردنيين

13:55

أبو السمن والفراية يبحثان ملف المخطط الشمولي لمركز حدود جابر

13:52

غرفة تجارة عمان تحتفي بيوم العلم

13:48

مصفاة البترول الأردنية: نُجدد الولاء والانتماء ونؤكد أن أمن الوطن فوق كل اعتبار

13:41

البرلمان العربي يدين المخططات التي تستهدف المس بأمن الأردن

13:37

عباس للملك: استهداف الأردن هو استهداف لفلسطين

12:50

احتفال بيوم العلم في لواء بني كنانة بمشاركة رسمية وشعبية

12:40

جامعة فيلادلفيا تسلّط الضوء على التحول الرقمي في القطاع المصرفي ضمن محاضرة علمية متخصصة

12:29

انتهاء الإجراءات القانونية لقضايا تستهدف الأمن الوطني وإحالتها لأمن الدولة

12:22

الملك يشهد مراسم رفع العلم في قصر الحسينية

وفيات
وفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025