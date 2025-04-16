زين تحتفي بيوم العلم وتطلق علمًا ضخمًا في سماء عمّان

وطنا اليوم:احتفالاً باليوم الوطني للعلم الأردني، الذي يُجسّد رمز السيادة وعنوان الهوية الوطنية، ويعبر عن أسمى معاني الولاء والانتماء؛ نظّمت شركة زين الأردن مجموعة من الفعاليات التي حملت رمزية هذا اليوم، وعَكَست فخر الشركة وموظفيها بهذا الوطن الغالي.

وشهدت معارض زين في مختلف محافظات المملكة توزيع العلم الأردني على مشتركيها، في بادرة تهدف إلى تعزيز مشاعر الانتماء ومشاركة الأردنيين فرحهم بهذا اليوم، كما اكتسى المبنى الرئيسي للشركة الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني بألوان العلم الأردني، حيث خُصّصت الشاشة الضخمة في واجهته لعرض العلم الأردني، في مشهد رمزي يعبّر عن الاعتزاز بهذا الرمز الوطني الخالد، كما أطلقت زين علماً ضخماً طائراً من أمام المبنى الرئيسي ليحلّق عالياً في سماء عمّان رافعاً معه رسالة محبة وانتماء للوطن، وفخر وولاء لقيادته الهاشمية، بمشاركة موظفي الشركة الذين حملوا الأعلام الأردنية في وقفة عز وفخر برمز الوطن وعنوان مجده.

ويجسّد احتفال زين بهذه المناسبة حرصها الراسخ على المشاركة في مختلف المناسبات الوطنية التي توحّد الأردنيين في ظل راية الوطن وقيادته الهاشمية، وتعكس التزامها المستمر بدورها المجتمعي في ترسيخ قيم الانتماء، وتعزيز مشاعر الفخر بالهوية الوطنية والمسيرة الهاشمية.