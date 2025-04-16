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حماية الصحفيين: “نفتخر بيوم العلم.. ونقدر دور الأجهزة الأمنية في حماية الوطن”

9 ثواني ago
حماية الصحفيين: “نفتخر بيوم العلم.. ونقدر دور الأجهزة الأمنية في حماية الوطن”

وطنا اليوم_أكد مركز حماية وحرية الصحفيين احتفائه وفخره بيوم العلم، مذكرا أن مؤسسات المجتمع المدني رديف قوي في الدفاع عن الوطن من أجل أن تبقى راياته عالية، خفاقة.

وقال “حماية الصحفيين” في بيان له “يلعب الإعلام دورا رئيسيا في تعزيز القيم الوطنية، وتكريس مفاهيم الذود عن الوطن، ولذلك ندعو الدولة الأردنية للعمل الجاد، والحثيث لدعم الإعلام، وتطويره، وضمان استقلاليته”.

وأعرب “حماية الصحفيين” عن تقديره للدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في حماية الوطن، والتصدي لمن يحاولون الإضرار بالأمن الوطني، أو تعريضه للخطر.

وطالب المسؤولين في الدولة بتوفير المعلومات للصحافة لقطع الطريق على الأخبار الكاذبة، والمضللة.

وأشار مركز حماية وحرية الصحفيين أن المضي في مسار التحديث السياسي، والتمسك في الديمقراطية السبيل الوحيد لتعزيز منعة البلاد في مواجهة التحديات، والصعاب.

وأكد حماية الصحفيين على إيمانه بالحق بالتعبير السلمي، ونبذه لكل أشكال العنف، مشددا على موقفه الثابت بحصرية السلاح في يد الدولة.

ودعا “حماية الصحفيين” وسائل الإعلام إلى تحري الحقيقة، وتجنب ما يُذكي الصراع، والخلافات، وحثها على ترسيخ قيم المواطنة، والعدالة وسيادة القانون، والوحدة الوطنية.


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