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رئيس الوزراء:العلم هو الشاهد على عظمة الأردنيين

18 ثانية ago
رئيس الوزراء:العلم هو الشاهد على عظمة الأردنيين

وطنا اليوم:نشر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، فيديو على حسابه في تطبيق انستغرام، بمناسبة اليوم الوطني للعَلم الأردني الذي يصادف اليوم الأربعاء السادس عشر من نيسان.
وقال رئيس الوزراء في الفيديو، إن العلم الأردني هو الشاهد على عظمة الأردنيين وعزيمتهم التي لا تلين، مضيفاً “نرفع علمنا اليوم ونصونه كل يوم”.
وأقيمت احتفالات اليوم بهذه المناسبة في جميع محافظات المملكة، تضمنت رفع العَلم الأردني على السواري بطول 20 متراً.


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