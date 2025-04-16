أبو السمن والفراية يبحثان ملف المخطط الشمولي لمركز حدود جابر

وطنا اليوم:بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الداخلية مازن الفراية، المستجدات المتعلقة بإعداد دراسات المخطط الشمولي لتطوير مركز جابر الحدودي، والهادفة إلى وضع تصور شمولي يضمن تطوير المعابر بشكل يلبي احتياجات الأردن لعدة عقود مقبلة.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الأشغال بحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية والأمنية المشغلة للمعابر الحدودية، بالاضافة لممثلين عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، ضرورة تطوير المعابر بشكل يتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالمراكز الحدودية العالمية وتحقيق الجانب الأمني والجمركي وتسهيل حركة الشحن والمسافرين ومراعاة الرؤية المستقبلية للأعوام المقبلة والنمو السكاني في الأردن والدول المجاورة.

وناقش المشاركون في الإجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، المخطط الشمولي لمركز حدود جابر ونقاط الخلاف والتوافق حول التصاميم للمرحلة الأولى، ومسارات الحركة ومواقع الأبنية ونقاط التفتيش ومراحل تنفيذ المشروع والكلف التقديرية وأولويات العمل حسب توفر المخصصات بحيث يضمن ديمومة عمل المركز الحدودي خلال فترة تنفيذ المشروع وبشكل لا يعيق حركة الشحن والمسافرين.

وأكد أبو السمن والفراية أهمية تأهيل كافة المعابر الحدودية بصورة تليق بمكانة وسمعة الأردن وبما يحقق أفضل الممارسات في خدمة زائري المملكة، وتوفير أفضل مستوى من الخدمات لحركة المسافرين وحركة التجارة البينية والترانزيت التي تمر بالأراضي الأردنية.