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غرفة تجارة عمان تحتفي بيوم العلم

دقيقة واحدة ago
غرفة تجارة عمان تحتفي بيوم العلم

وطنا اليوم:شاركت غرفة تجارة عمان في حملة “علمنا عال” من خلال توزيع الأعلام على المواطنين والسائقين في منطقة الشميساني، إحتفاءً باليوم الوطني للعلم الأردني، الذي يصادف 16 نيسان من كل عام.
وتأتي مشاركة الغرفة، استجابة للحملة الوطنية الرابعة “علمنا عال” التي تنفذها وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة.
وأعرب عضو مجلس ادارة الغرفة نائب امين الصندوق علاء الدين ديرانية، الذي شارك موظفي الغرفة في توزيع الأعلام، أن هذه المشاركة تعبير عن رمزية العلم الأردني كعنوان للمجد والفخار والعز.
وأشار ديرانية إلى أن العلم يحتل مكانة عظيمة في أفئدة الأردنيين جميعًا، قيادةً وشعبًا وحكومةً وأجهزةً عسكريةً ومدنيةً والقطاع الخاص، مشددا على أن العلم الأردني سيبقى يخفق في سماء الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأن الأردنيين سيستمرون في الوقوف فخورين ومجّلين للعلم، متذكرين معاني التضحية والفداء التي بذلها الآباء والأجداد إعلاءً لراية الوطن.
وأكد أن مشاركة الغرفة تعكس التزامها بتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تساهم في توعية المواطنين بأهمية العلم الأردني كرمز للوحدة والتاريخ المجيد.


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