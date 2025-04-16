مصفاة البترول الأردنية: نُجدد الولاء والانتماء ونؤكد أن أمن الوطن فوق كل اعتبار

وطنا اليوم:قالت شركة مصفاة البترول الأردنية، إن ما كشفته الأجهزة الأمنية الأردنية من مخططات تمس أمن الوطن يشكل اعتداءً صارخًا على استقراره ومقدراته، ويقابل بالرفض القاطع من كافة أبناء هذا الوطن وقطاعاته الوطنية.

وأكدت الشركة، في بيان صدر عنها اليوم، أن اللحمة الوطنية والوعي الجمعي الأردني، الذي تأسس على قيم الولاء والانتماء، سيبقى الحصن المنيع في وجه كل من يحاول المساس بالأردن أو زعزعة أمنه الداخلي. وأضافت الشركة أن الاعتزاز بأجهزتنا الأمنية، وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة، يتجدد اليوم وهم يسطرون إنجازًا وطنيًا جديدًا يُضاف إلى سجلهم الحافل.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبدالرحيم البقاعي، أن الأردن سيبقى عصياً على كل من يحاول زعزعة أمنه أو بث الفتنة بين أبنائه، مشددًا على أن ما جرى لن يزيد الوطن إلا تماسكًا، ولن يزيد الأردنيين إلا إصرارًا على التمسك بالثوابت الوطنية.

وقال البقاعي إن من يسلك مسارات خارجة عن القانون ويضمر الشر لهذا الوطن، لا يمثل إلا نفسه، ولن يكون له مكان بين شعب آمن بالوحدة والقيادة والشرعية، مؤكدًا أن مسيرة البناء والتنمية لن تتوقف، وأن الأردن أقوى من أي مؤامرة، بفضل الله، وقيادته، وشعبه.

كما عبّر الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، عن ثقته المطلقة بجاهزية الدولة ومتانة مؤسساتها، وقدرتها على وأد أي محاولة تهدد أمن المواطنين أو تعكر صفو استقرارهم.

وقال الحياري إن اللحظة تتطلب من الجميع، أفرادًا ومؤسسات، الاصطفاف خلف الدولة والوقوف بثبات خلف القيادة الهاشمية، مؤكدًا أن أمن الأردن ليس مسؤولية الحكومة والأجهزة فقط، بل مسؤولية كل فرد ومؤسسة في هذا الوطن.

وأضاف أن مصفاة البترول، كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ستبقى تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وستواصل دورها في خدمة الأردنيين، في ظل بيئة مستقرة وآمنة، يحميها وعي الأردنيين ويصونها رجال صدقوا العهد