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البرلمان العربي يدين المخططات التي تستهدف المس بأمن الأردن

دقيقتان ago
البرلمان العربي يدين المخططات التي تستهدف المس بأمن الأردن

وطنا اليوم:أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، المخططات التي كانت تستهدف المس بأمن الأردن واستقراره، مشيدًا بيقظة الأجهزة الأمنية الأردنية وكفاءتها العالية في تصديها لهذه المخططات التخريبية وإحباطها بنجاح.
وأكد اليماحي، تضامن البرلمان العربي التام مع الأردن في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره والتصدي لأي تهديد يمس بأمن وسلامة المملكة.
وشدد على أن أمن الأردن هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، داعيًا الله أن يحفظ الأردن وشعبه العزيز وأن يديم عليه الأمن والاستقرار والازدهار.


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