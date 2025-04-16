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عباس للملك: استهداف الأردن هو استهداف لفلسطين

دقيقتان ago
عباس للملك: استهداف الأردن هو استهداف لفلسطين

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، الأربعاء، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتناول الاتصال العلاقات الأخوية المتينة، وتطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية.
وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة.
بدوره، أكد الرئيس عباس أن استهداف الأردن هو استهداف لفلسطين، ومحاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.


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