بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تسلّط الضوء على التحول الرقمي في القطاع المصرفي ضمن محاضرة علمية متخصصة

54 ثانية ago
جامعة فيلادلفيا تسلّط الضوء على التحول الرقمي في القطاع المصرفي ضمن محاضرة علمية متخصصة

وطنا اليوم:ترجمةً لخطة كلية الأعمال التنفيذية في جامعة فيلادلفيا للعام الدراسي 2024/2025، وانسجامًا مع أهداف الكلية في تعزيز التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، وفتح آفاق أوسع أمام الطلبة للاطلاع على مستجدات القطاع المالي ومتطلبات سوق العمل، نظّم قسم التكنولوجيا المالية في كلية الأعمال – جامعة فيلادلفيا، محاضرة علمية بعنوان: “التجربة المصرفية والتكنولوجيا المالية: بين الواقع والتطور الرقمي”.
قدّم المحاضرة الخبير المصرفي مدير أحد فروع البنك العربي الإسلامي الأستاذ بشار نصيرات، حيث استعرض التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي في ظل الثورة الرقمية، مسلطًا الضوء على التحديات والفرص التي أوجدتها التكنولوجيا المالية (FinTech) في بيئة العمل المصرفي.
كما وتناول النصيرات مجموعة من النماذج العالمية والإقليمية الرائدة في هذا المجال، مستعرضًا آفاق التحول الرقمي في الخدمات المالية، ودور الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين، والمحافظ الإلكترونية في إعادة تشكيل العلاقة بين المؤسسات المالية والعملاء.
وفي ختام اللقاء، عبّر رئيس قسم التكنولوجيا المالية في جامعة فيلادلفيا الدكتور عز الدين عنانزه، ، عن شكره وتقديره للأستاذ نصيرات على ما قدّمه من محتوى علمي غني وقيّم، مثنيًا على جهوده في نقل المعرفة والخبرة العملية إلى طلبة الكلية. كما أعرب عن امتنانه لكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء، مؤكّدًا حرص القسم على مواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات النوعية التي تسهم في رفع جاهزية الطلبة لسوق العمل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:29

انتهاء الإجراءات القانونية لقضايا تستهدف الأمن الوطني وإحالتها لأمن الدولة

12:22

الملك يشهد مراسم رفع العلم في قصر الحسينية

12:17

ريال مدريد يفقد جهود مبابي أمام بلباو بسبب الإيقاف

12:12

ضريبة الدخل والمبيعات تحتفل بيوم العلم

12:07

تهريب النمل.. أحدث جريمة أمام القضاء

12:01

مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تحتفل بيوم العلم

11:59

كاتس يهدد حماس : وافقوا على المقترح أو سنتوسع في غزة

11:55

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني

11:43

ولي العهد يهنئ الأردنيين بيوم العلم عبر إنستغرام

11:39

(184) مليون دينار الأرباح الموحدة لـ البوتاس العربية في 2024 وإيراداتها تصل إلى (651) مليون دينار

11:04

الصمادي: ما أحبطته المخابرات شبكة معقدة وليست خلية

10:57

الغذاء والدواء توسّع اعتماد مختبراتها لفحوصات الأدوية الميكروبيولوجية

وفيات
وفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025