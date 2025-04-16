جامعة فيلادلفيا تسلّط الضوء على التحول الرقمي في القطاع المصرفي ضمن محاضرة علمية متخصصة

وطنا اليوم:ترجمةً لخطة كلية الأعمال التنفيذية في جامعة فيلادلفيا للعام الدراسي 2024/2025، وانسجامًا مع أهداف الكلية في تعزيز التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، وفتح آفاق أوسع أمام الطلبة للاطلاع على مستجدات القطاع المالي ومتطلبات سوق العمل، نظّم قسم التكنولوجيا المالية في كلية الأعمال – جامعة فيلادلفيا، محاضرة علمية بعنوان: “التجربة المصرفية والتكنولوجيا المالية: بين الواقع والتطور الرقمي”.

قدّم المحاضرة الخبير المصرفي مدير أحد فروع البنك العربي الإسلامي الأستاذ بشار نصيرات، حيث استعرض التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي في ظل الثورة الرقمية، مسلطًا الضوء على التحديات والفرص التي أوجدتها التكنولوجيا المالية (FinTech) في بيئة العمل المصرفي.

كما وتناول النصيرات مجموعة من النماذج العالمية والإقليمية الرائدة في هذا المجال، مستعرضًا آفاق التحول الرقمي في الخدمات المالية، ودور الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين، والمحافظ الإلكترونية في إعادة تشكيل العلاقة بين المؤسسات المالية والعملاء.

وفي ختام اللقاء، عبّر رئيس قسم التكنولوجيا المالية في جامعة فيلادلفيا الدكتور عز الدين عنانزه، ، عن شكره وتقديره للأستاذ نصيرات على ما قدّمه من محتوى علمي غني وقيّم، مثنيًا على جهوده في نقل المعرفة والخبرة العملية إلى طلبة الكلية. كما أعرب عن امتنانه لكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء، مؤكّدًا حرص القسم على مواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات النوعية التي تسهم في رفع جاهزية الطلبة لسوق العمل.