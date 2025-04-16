الملك يشهد مراسم رفع العلم في قصر الحسينية

وطنا اليوم:شهد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، في قصر الحسينية، مراسم رفع العلم الأردني، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وتأتي هذه المناسبة الوطنية تكريماً لرمزية العلم الأردني، الذي يجسد تاريخ المملكة، ووحدة شعبها، واعتزازهم بالهوية الوطنية.

وحضر مراسم رفع العلم عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.