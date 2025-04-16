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ضريبة الدخل والمبيعات تحتفل بيوم العلم

18 ثانية ago
ضريبة الدخل والمبيعات تحتفل بيوم العلم

وطنا اليوم:احتفلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم الأربعاء بيوم العلم الذي يصادف اليوم الموافق للسادس عشر من نيسان حيث قامت الدائرة بتزيين مباني الإدارة العامة ومداخلها ومباني المديريات ومراكز الخدمات في جميع انحاء المملكة بالعلم الأردني.
كما قامت الدائرة بتوزيع العلم الأردني على الموظفين في جميع المديريات والمراكز تحقيقا لتعزيز الانتماء الوطني ولأهمية العلم كرمز للسيادة والهوية الوطنية وتم عزف السلام الملكي والنشيد الوطني، في مباني ومداخل الدائرة ومديرياتها ومراكزها المختلفة في جميع المحافظات وكذلك تم رفع العلم الأردني على مباني الدائرة ومداخلها وساحاتها وعلى المركبات العائدة لها كما ازدانت صفحات الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالعلم الأردني بالسلام الملكي والنشيد الوطني والمعزوفات الوطنية.
وقال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن العلم الأردني يمثل رمزاً للسيادة والهوية والوحدة الوطنية، ويجسّد معاني الولاء والقيم الوطنية الراسخة، وان الاحتفال بيوم العلم والمشاركة فيه كمناسبة وطنية يعزز مفاهيم الانتماء والولاء


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