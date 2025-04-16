الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني

وطنا اليوم:أجرى الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني، اطلع خلاله على نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها مؤخراً في الأردن.

وتناول الاتصال العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأبرز التطورات في المنطقة.

وبحث الاتصال أهمية إدامة التنسيق للتصدي لأية محاولات لزعزعة الاستقرار، والعمل للحفاظ على أمن المنطقة.

وأعرب الرئيس اللبناني عن كامل استعداد بلاده للتنسيق والتعاون مع الأردن في هذا الملف، بما يعزز أمن واستقرار البلدين.

كما أوعز الرئيس عون إلى وزير العدل اللبناني، عادل نصار، بالتنسيق مع نظيره الأردني بشأن مجريات التحقيق، وتبادل المعلومات ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية في البلدين.