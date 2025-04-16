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ولي العهد يهنئ الأردنيين بيوم العلم عبر إنستغرام

24 ثانية ago
ولي العهد يهنئ الأردنيين بيوم العلم عبر إنستغرام

وطنا اليوم:نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، مهنئًا الأردنيين بمناسبة يوم العلم الأردني، الذي يصادف في 16 نيسان من كل عام.
وجاءت التهنئة ضمن أجواء وطنية عبّرت عن الاعتزاز بالراية الأردنية ورموزها.
ويُعد “يوم العلم” مناسبة وطنية أقرتها الحكومة الأردنية عام 2023، احتفاءً براية الدولة الأردنية التي رُفعت لأول مرة فوق مقرّ أول حكومة أردنية في عام 1921، حيث يرمز اللون الأسود للعباسيين، والأبيض للأمويين، والأخضر للفاطميين، والمثلث الأحمر للثورة العربية الكبرى.


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