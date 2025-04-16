الصمادي: ما أحبطته المخابرات شبكة معقدة وليست خلية

وطنا اليوم:قال الخبير العسكري محمد الصمادي، إن الضالعين بالمخططات التي تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل الأردن “هم شبكة وليست خلية، والمخابرات الأردنية تعاملت معهم باحترافية”.

وشدد على أن الأردن بلد مستقر في محيط ملتهب، وأمنه مستهدف من العديد من الفصائل المتشددة، والبوصلة حاليا تشير إلى جماعة الإخوان المسلمين، حتى إن كانت فيها فصائل متشددة تعمل داخله.

وعن الحكم بحق الضالعين في هذه المخططات، قال “باعتقادي يجب أن لا نقفز إلى النتائج، وهناك تحقيق وقضاء، والأردن دولة قضاء وقانون ومؤسسات، وليس دولة قمعية وهذا ما ثبت سابقا في العديد من القضايا بأن المتهمين يقومون بالإدلاء بأقوالهم كما أدلوا فيها أمام وسائل التلفزة المرئية وسيحالون إلى القضاء”.

وبين الصمادي أن هذه “المخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي وزعزعة استقرار داخل الأردن”.

وأشار إلى أن “دائرة المخابرات العامة تمتلك كفاءات عالية وقدرة احترافية وتتمتع بعملية الصدر الاستراتيجي في عملية المراقبة والمتابعة ولم يتم أي تسرع بعمليات القبض على الضالعين، حتى يكون هناك جمع لكافة المعلومات والتوصل إلى كافة العناصر المشتركة ضمن هذه الشبكة”.

الصمادي، أوضح أن “هذه ليست جماعة، إنما شبكة محكمة، ولذلك كانت دائرة المخابرات تتابعهم لجمع كافة المعلومات بهدوء وطول نفس وعدم ترك أي شيء للصدفة وللتأكد من إيقاع كافة المتهمين وبالأخص بعد صناعتهم الصاروخ الأول وقبل بدء تنفيذ التهديد”.

وأوضح أن هذه الشبكة “مجموعة خلايا تعمل منذ 2021، على نقل وتخزين مواد شديدة الانفجار ومادة سي 4 التي تستخدم في عمليات تصنيع المتفجرات الشديدة، إضافة إلى إخفاء صاروخ كاتيوشا في مرج الحمام في 2023 والقبض على خلية تصنيع الصواريخ العام الحالي، إضافة إلى مشروع لتصنيع المسيرات وزياراتهم الخارجية للاطلاع على التصنيع، إضافة إلى الرصد المالي والتدريب خارج الأردن يثبت أنها شبكة من مجموعة خلايا ضمن تنظيم”.

وكشفت الحكومة، الثلاثاء، خلال إيجاز صحفي تفاصيل المخططات المستهدفة للأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن، التي أعلنت دائرة المخابرات العامة إحباطها.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني برده على أسئلة الصحفيين أثناء إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء بخصوص ارتباط المخططات بحادث إقليمي بعينه: “مجرد أن هذه الأحداث حدثت على مدى 4 سنوات فهذا يجعل من الصعب تصديق أنها مرتبطة بحادث إقليمي بعينه”.

وأوضح المومني بأنها مرتبطة بمخطط تنظيمي ظلامي لا يرتبط في أحداث بعينها.

وتابع أن الأمر الآخر هو أن مدى الصواريخ التي من 3-5 كم يشير بوضوح لاستهداف هذا الظلام للدولة الأردنية والأراضي الأردنية ولسيادة الدولة الأردنية.