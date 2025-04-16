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الغذاء والدواء توسّع اعتماد مختبراتها لفحوصات الأدوية الميكروبيولوجية

40 ثانية ago
الغذاء والدواء توسّع اعتماد مختبراتها لفحوصات الأدوية الميكروبيولوجية

وطنا اليوم:ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء برئاسة وزير الصحة الأستاذ الدكتور فراس الهواري رئيس مجلس إدارة المؤسسة وبحضور نائب رئيس المجلس مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات وأعضاء المجلس، قرار لجنة الاعتماد في وحدة الاعتماد – نظام الاعتماد والتقييس الأردني JAS بتوسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مجال الفحوصات المخبرية الميكروبيولوجية للأدوية المسجلة استنادًا لتعليمات “إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم (4) لعام 2022 والمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو / آييسي 2017:17025
وجرى خلال الاجتماع عرض إجراءات العمل القياسية التي تم استحداثها في مديرية المختبرات وآخر التطورات التي طرأت على المختبر من حيث توسيع الاعتماد الوطني للفحوصات المخبرية وإدخال فحوصات حديثة وتزويده بأجهزة متطورة ورفع تأهيل وكفاءة الكوادر الفنية العاملة فيه، بما يواكب آخر المستجدات والتطورات العلمية والعالمية في مجال العمل المخبري ضمن منظومة رقابية متميزة ومتطورة وفق أعلى المعايير العالميّة، ما يسهم في تعزيز معايير الجودة المخبرية واعتماد المؤسسة كجهاز رقابي معتمد دوليا من خلال مشروع انضمامها لمنظمة التفتيش العالمي pics
من جهتهم أشاد الحضور بهذا الإنجاز المتميز والتطور النوعي الذي شهدته مختبرات المؤسسة لضمان تداول أدوية ذات جودة عالية وآمنة وفعالة، ترجمة لسياسة الحكومة الرامية لتهيئة منظومة رقابية متميزة ومتطورة وفق أعلى المعايير العالميّة وليكون مختبرًا مؤهلاً ومعتمدًا إقليميًا وعالميًا.
ويذكر أن المختبر يحرز باستمرار نتائج متميزة في فحوصات الكفاءة المخبرية الدورية وطنيا ودوليا والمحافظة على ديمومة شهادة الاعتماد وفقا لمعايير ISO17025 ، لضمان إصدار تقارير مخبرية ذات دقة عالية تثبت سلامة وجودة وفعالية الدواء حسب المواصفات ذات العلاقة وتعزيز الثقة محليًا ودوليًا في نتائج الفحوصات الصادرة عن مختبر الرقابة الدوائية وزيادة الصادرات الوطنية الدوائية ورفد الاقتصاد الوطني وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.


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