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الحسيني: الأردن حجر زاوية المنطقة.. والعبث بأمنه خط أحمر

دقيقتان ago
الحسيني: الأردن حجر زاوية المنطقة.. والعبث بأمنه خط أحمر

وطنا اليوم:وجه أمين عام المجلس الاسلامي العربي محمد علي الحسيني، رسالة إلى الأردنيين بعد إفشال مخططات كانت تستهدف الأمن الوطني.
وقال الحسيني في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس “والله وفعلوها النشامة”، موجهًا تحيته من “قلب القلب” إلى المخابرات الأردنية لإفشالهم المخطط الإرهابي لضرب وأمن واستقرار المملكة.
وبين الحسيني أنّ العبث بأمن الأردن ممنوع وخط أحمر و “نحن نسمع ونرى”
ودعا في نهاية منشوره أن يحفظ الله المملكة ملكًا وقيادة وشعبًا مؤكدًا الوقوف مع الأردن.
وكان الحسيني قد تحدث سابقًا عن أنّ اجهزة تعمل ليلًا ونهارًا لزعزعة الأردن ومحاولة التأثير على أمنها، حيث وصفها قبل ذلك بأنها حجر الزاوية في المنطقة.

وتاليًا نص الحسيني:
“والله وفعلوها النشامة.
تحية من قلب القلب إلى نشامة المخابرات الأردنية لإفشلهم المخطط الإرهابي المشبوه لضرب أمن واستقرار المملكة.
العبث بأمن الأردن ممنوع وخط احمر ونحن #نسمع_ونرى
حفظ الله المملكة الأردنية ملكاً وقيادةً وشعباً. ونحن معكم دائماً. ربي اجعل هذا البلد آمناً.
#محمد_علي_الحسيني”


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