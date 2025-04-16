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بيان صادر عن عشائر الحنيطيين

53 ثانية ago
بيان صادر عن عشائر الحنيطيين

وطنا اليوم:اطلعت عشائر الحنيطيين على البيان الصادر عن دائرة المخابرات العامة وما صرح به الناطق الرسمي بأسم الحكومة بخصوص القبض على زمره خارجة عن القانون من شذاذ الافاق التي اتخذت زوراً وبهتاناً الدين قناعاً إذا ارادت العبث بامن اردن الحشد والرباط من خلال تخزين وتجهيز مواد متفجره واسلحه وتصنيع معدات لاستعمالها كصواريخ وطائرات مسيره وتخزينها في عدة مناطق في محاولات بائسة غير محسوبة تستهدف زعزعة الامن والاستقرار .
ان عشائر الحنيطيين كافة اذ تشد على ايدِ دائرة المخابرات العامة التي تسهر على امن وحماية البلاد والعباد لترى ان هذه الجريمة النكراء التي اقترفتها زمره مردت على الحق والقانون لا تمثل اعرافنا وديننا الحنيف بل تمثل الدين المنحرف البعيد كل البعد عن الشريعة الاسلامية السمحة
وتؤكد عشائر الحنيطيين التي تفاجأت بهذه الانشطة الخارجة عن القانون انها ترفض وتدين بشدة اي تجاوز على امن الوطن من جانب أيٍ كان فرداً او جماعة مهما كانت الاسباب والحجج التي بكل تأكيد هي اسباب وحجج واهية لا مبرر لها وهي تخدم محاولات العدو البائسة التي تحاول النيل من امن واستقرار بلدنا العظيم الذي نفتديه بالمهج والارواح مثلما تعبر عن الحقد الاعمى الذي تحمله هذه الجماعة

وتحيي عشائر الحنيطيين المواقف والجهود التي يبذلها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة القضايا العربية والقومية وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة والدفاع عن حقوقه المشروعة في كل المحافل الاقليمية والدولية بما في ذلك حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف

وتعبر عشائر الحنيطيين بكل اعتزاز واكبار وافتخار عن خالص تقديرها وفخرها بالقوات المسلحة الاردنية الجيش العربي المصطفوي وسائر الاجهزة الامنية الاردنية التي تواصل الليل بالنهار للمحافظة على امن واستقرار اردننا العظيم ونؤكد في الوقت نفسه الدعم المطلق وللا محدود لها في سهرها المستمر للحفاظ على أمن الاردن الذي كان وما يزال السند والعزوه لكل العرب في كل المنعطفات التي مرت بها الامة وكان على الدوام الصخره التي تتكسر عليها كل الفتن والمؤامرات
وتؤكد عشائر الحنيطيين ان اردن الحشد والرباط اردن الهاشمين اصحاب الشرعية
سيبقى ابد الدهر عربي الهوية اسلامي الانتماء موئل الاحرار لا يلتفت لجحود وغل الحاسدين

حفظ الله الاردن وقيادته وشعبه حراً عربياً عزيزاً مكرماً تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة بقيادة عميد ال البيت الاطهار جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم

عنهم النائب الصحفي عطالله الحنيطي


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