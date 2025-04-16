بيان صادر عن عشيرة الوشاحات

وطنا اليوم:انطلاقًا من واجبنا الوطني، وتجسيدًا لانتمائنا الراسخ لتراب هذا الوطن العزيز، فإن عشيرة الوشاحات، كبارًا وشبابًا، رجالًا ونساءً، تقف اليوم صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية المظفرة، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، سندًا ودعمًا لمؤسسات الدولة كافة، وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة، درع الوطن الحصين وسياجه المتين.

وإذ نتابع التطورات الأخيرة التي وقعت اليوم في وطننا الغالي، فإننا نؤكد دعمنا الكامل للإجراءات التي تتخذها أجهزتنا الأمنية في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الأردن، ونثمن يقظتها العالية واحترافيتها المشهودة في التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو تهديد وحدته.

إن الأردن سيبقى، بإذن الله، عصيًّا على الفتن، منيعا على المؤامرات، شامخًا بقيادته الهاشمية الحكيمة، وبوعي شعبه الأبيّ، وبوحدة عشائره المخلصة، ونحن في عشيرة الوشاحات نجدد العهد والولاء للقيادة، ونشد على أيدي أجهزتنا الأمنية، ونؤكد أن أمن الأردن خط أحمر لا يُساوَم عليه.