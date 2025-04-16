بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

هنا الأردن

14 ثانية ago
هنا الأردن
هنا الأردن

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:22

تشريح جثامين مسعفي غزة يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة

10:12

المفلح في جامعة البترا: تأكيد على تمسك الأردن بثوابته الوطنية في دعم فلسطين

10:10

يوم العلم واليوم الذي سبقه

10:08

وفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025

09:59

السعودية تشيد بإجراءات الأردن لإحباط مخططات تهدد أمنه

09:55

الذهب عيار 21 يسجل 67.3 دينارا لأول مرة بتاريخه في السوق المحلي

09:49

التربية تعلن حاجتها لتعبئة وظائف لغايات الابتعاث

09:44

جامعة فيلادلفيا تهنىء بيوم العلم الأردني

09:42

جامعة فيلادلفيا : نقف صفاً واحداً في وجه الإرهاب ونحيي بسالة أجهزتنا الأمنية

09:40

بيان صادر عن نقابة الفنانين الأردنيين

09:32

المدن الصناعية: الاردن واحة أمن واستقرار و جذب للاستثمار

09:31

ألوان تُجَسِّدُ التاريخ وتُعانِقُ السماء

وفيات
وفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025