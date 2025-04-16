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14 ثانية ago
هنا الأردن
#مئوية_الدولة_الأردنية
#وتستمر_المسيرة
#وزارة_الثقافة_الأردنية
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24 ساعة
10:22
تشريح جثامين مسعفي غزة يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة
10:12
المفلح في جامعة البترا: تأكيد على تمسك الأردن بثوابته الوطنية في دعم فلسطين
10:10
يوم العلم واليوم الذي سبقه
10:08
وفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025
09:59
السعودية تشيد بإجراءات الأردن لإحباط مخططات تهدد أمنه
09:55
الذهب عيار 21 يسجل 67.3 دينارا لأول مرة بتاريخه في السوق المحلي
09:49
التربية تعلن حاجتها لتعبئة وظائف لغايات الابتعاث
09:44
جامعة فيلادلفيا تهنىء بيوم العلم الأردني
09:42
جامعة فيلادلفيا : نقف صفاً واحداً في وجه الإرهاب ونحيي بسالة أجهزتنا الأمنية
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منوعات
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ادب وثقافة
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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