بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

تشريح جثامين مسعفي غزة يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة

دقيقة واحدة ago
تشريح جثامين مسعفي غزة يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة

وطنا اليوم:كشفت تقارير طبية جديدة عن تفاصيل مروعة بشأن قتل الاحتلال الإسرائيلي 14 مسعفًا وموظفا أمميا، جراء استهداف مباشر لمركبات إسعاف تتبع الصليب الأحمر والدفاع المدني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في 23 آذار/مارس الماضي.
ووفقًا لتقارير حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، فإن “غالبية الضحايا أُصيبوا بطلقات نارية مباشرة في الرأس أو الصدر، فيما تعرض آخرون لجروح ناتجة عن شظايا”.
وأكدت تقارير الطب الشرعي أن “المسعفين كانوا يرتدون زيهم الرسمي المميز، مع أشرطة عاكسة واضحة، لحظة استهدافهم”.
فيما أجريت عمليات التشريح في غزة بين 1 و5 نيسان/أبريل بإشراف الدكتور أحمد ضهير، وبمراجعة من الخبير النرويجي أرني ستراي بيدرسن، الذي أكد أن “بعض الجثامين كانت مقطعة أو متحللة، مما صعّب تحديد تفاصيل دقيقة حول مسافة إطلاق النار”.
وأظهرت الأدلة المرئية من مكان الحادث – بما في ذلك مقاطع فيديو وشهادات شهود – أن مركبات الإسعاف كانت تومض بالأضواء الحمراء وتحمل شعارات واضحة، ما ينفي رواية الجيش الإسرائيلي الأولى التي زعم فيها أن المسعفين “تقدموا بشكل مريب من دون أضواء”.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقرّ بتنفيذ الهجوم، مدعيًا لاحقًا أن بعض الضحايا ينتمون لحركة حماس، دون تقديم أدلة، ثم تراجع عن أرقامه الأولية بشأن عدد المنتمين لفصائل مسلحة.
الهجوم أثار موجة إدانة دولية، ووصفه خبراء في القانون الدولي بأنه قد يرقى إلى جريمة حرب. ولا تزال التحقيقات جارية، بينما دعت منظمات حقوقية إلى تحقيق دولي مستقل وشفاف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:12

المفلح في جامعة البترا: تأكيد على تمسك الأردن بثوابته الوطنية في دعم فلسطين

10:10

يوم العلم واليوم الذي سبقه

10:08

وفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025

09:59

السعودية تشيد بإجراءات الأردن لإحباط مخططات تهدد أمنه

09:55

الذهب عيار 21 يسجل 67.3 دينارا لأول مرة بتاريخه في السوق المحلي

09:49

التربية تعلن حاجتها لتعبئة وظائف لغايات الابتعاث

09:44

جامعة فيلادلفيا تهنىء بيوم العلم الأردني

09:42

جامعة فيلادلفيا : نقف صفاً واحداً في وجه الإرهاب ونحيي بسالة أجهزتنا الأمنية

09:40

بيان صادر عن نقابة الفنانين الأردنيين

09:32

المدن الصناعية: الاردن واحة أمن واستقرار و جذب للاستثمار

09:31

ألوان تُجَسِّدُ التاريخ وتُعانِقُ السماء

09:29

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: يومُ العَلَم الأردن .. رايةُ الوطن والكرامة والحرية

وفيات
وفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025