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المفلح في جامعة البترا: تأكيد على تمسك الأردن بثوابته الوطنية في دعم فلسطين

52 ثانية ago
المفلح في جامعة البترا: تأكيد على تمسك الأردن بثوابته الوطنية في دعم فلسطين

وطنا اليوم:أكد العميد الركن المتقاعد مخلص المفلح مدير التوجه المعنوي الأسبق أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية راسخ وغير قابل للمساومة، ويتجسد في لاءاته الثلاث: لا للتهجير، لا للتوطين، ولا للوطن البديل، مشيرًا إلى أن دعم فلسطين هو مصلحة وطنية عليا.
وقال المفلح خلال محاضرة بعنوان “الدور الأردني الثابت في دعم الصمود الفلسطيني”، نظمتها عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا وأدارها عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح وحضرها رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم ، أن استقرار الأردن يمثل ركيزة أساسية لقوة موقفه السياسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، داعيًا إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات.
واستعرض المفلح محطات بارزة في التاريخ الأردني الداعم لفلسطين، بدءًا من مؤتمر “قم” عام 1925، مرورًا بتضحيات الجيش العربي في حروب 1948 و1967 ومعركة الكرامة، وصولًا إلى استمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها التزامًا سياديًا وتاريخيًا.
وشدد على أن دعم الأردن لفلسطين ليس نابعًا من عاطفة، بل من إيمان ثابت بعدالة القضية ومكانتها في صلب السياسة الأردنية، مشيرًا إلى أن مواقف القيادة الأردنية في المحافل الدولية لطالما عبّرت عن رفض صريح لأي حلول تتجاوز حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على ترابهم الوطني


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