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الذهب عيار 21 يسجل 67.3 دينارا لأول مرة بتاريخه في السوق المحلي

7 ثواني ago
الذهب عيار 21 يسجل 67.3 دينارا لأول مرة بتاريخه في السوق المحلي

وطنا اليوم:بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 لأول مرة بتاريخه في السوق المحلي،الأربعاء، عند 67.3 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 65.3 دينارًا للغرام وفقًا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
كما بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عياري 24 و18 و14 في المحال 76 دينارا و59.8 دينارا و45.4 دينارا على التوالي.


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