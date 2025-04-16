التربية تعلن حاجتها لتعبئة وظائف لغايات الابتعاث

وطنا اليوم:تعلن وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة لديها لغايات الابتعاث لبرنامج الدبلوم العالي في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة المنتهي بالتعيين وعلى نفقة وزارة التربية والتعليم الذي يعقد في الجامعات (الأردنية، اليرموك، مؤته، الهاشمية) للعام الجامعي(2025/2026)؛ مبينا ادناه الشواغر المطلوبة من الذكور والاناث والكفايات الوظيفية ومهام ومسؤوليات الوظيفة.

الشروط العامة للتقدم للوظيفة:

– أن يكون المتقدم من مواليد 1/1/1985 فما بعد

– ألا يقل تقديره في المؤهل العلمي البكالوريوس عن جيد.

– أن يتم تقديم الطلب على التخصص ضمن اللواء المثبت على بطاقة الأحوال المدنية فقط (الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية ويكون مطابق لمكان الوظيفة الشاغرة).

– ألا يكون المتقدم من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي

– استنادًا لأحكام المادة (99) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم(33) لسنة 2024 وتعديلاته, لا يحق للموظف الذي تم الاستغناء عن خدماته أو عزله التقدم للتنافس على إشغال أي وظيفة في القطاع العام.

استنادًا لأحكام المادة(19) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم(33) لسنة 2024 وتعديلاته يشترط فيمن يعين في أي وظيفة:

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

أن يكون كامل الأهلية.

أن يكون سالمًا من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص.

أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلفة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.

ألا يكون شريكًا في شركة تضامن أو مشاركًا في إدارة أي شركة أو مالكًا لمؤسسة فردية أو مكتسبًا صفة التاجر وفق أحكام قانون التجارة.

أن يكون مستوفيًا لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطها وكفاياتها الوظيفية.

الوثائق الأساسية التي يشترط أن تكون موجودة في طلب التوظيف الإلكتروني.

صورة عن الشهادة الجامعية التي تتضمن التخصص والتقدير مصدقة حسب الأصول.

صورة عن معادلة الشهادة الأصلية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحملة الشهادات غير الأردنية.

ملاحظات هامة:

يتم تقديم الطلب إلكترونيًا ولن يتم استلام أي طلب أو وثائق تقدم ورقيًا.

لن يتم النظر في أي طلب بعد التاريخ المحدد لانتهاء فترة استقبال الطلبات.

لن يتم النظر بأي طلب غير مستوف لشروط الإعلان أو متطلبات الوظيفة أو به أي نقص بالوثائق المطلوبة.

يتحمل مقدم الطلب كامل المسؤولية عن صحة المعلومات المدخلة حيث سيتم استبعاد أي طلب مخالف للشروط خلال أي مرحلة من مراحل التدقيق اللاحقة.

سيتم دعوة المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط اشغال الوظيفة للامتحان التنافسي.

سيتم دعوة المتقدمين الذين اجتازوا الامتحان التنافسي للمقابلة الشخصية حسب الأسس المعتمدة لهذه الغاية.

وعلى الراغبين بالتقدم لإشغال الوظائف المطلوبة ممن تتوفر لديهم متطلبات الشروط العامة للتقدم للوظيفة المبينة أعلاه التقدم بطلب التوظيف الإلكتروني من خلال الرابط https://applyjobs.spac.gov.jo أو من خلال مسح رمز QR الموضح أدناه، وذلك ابتداء من صباح يوم الاحد الموافق (20/4/2025) ولغاية نهاية يوم الاثين الموافق (28/4/2025). حيث سيتم إعلان نتائج الفرز على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

علمًا بأنه سيتم إرسال إشعار إلكتروني لكل من تقدم بطلب الوظيفة يفيد باستلام طلبه؛ ولا يجوز التقدم إلا على وظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها بذات الإعلان.