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جامعة فيلادلفيا تهنىء بيوم العلم الأردني

52 ثانية ago
جامعة فيلادلفيا تهنىء بيوم العلم الأردني

وطنا اليوم:تتقدم أسرة جامعة فيلادلفيا، ممثلةً بمجلس أمنائها، ومجلس إدارتها، ورئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله، وإلى الأسرة الهاشمية الكريمة، والشعب الأردني، بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني.
وتُعرب الجامعة في هذه المناسبة الوطنية المجيدة عن خالص أمنياتها بأن يحفظ الله الأردن وقيادته الهاشمية، وأن تبقى الراية الأردنية خفاقة في سماء المجد، رمزًا للعزة والكرامة


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