جامعة فيلادلفيا : نقف صفاً واحداً في وجه الإرهاب ونحيي بسالة أجهزتنا الأمنية

وطنا اليوم:أعربت جامعة فيلادلفيا ممثلةً بمجلس أمنائها، ومجلس إدارتها، ورئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، عن إدانتها الشديدة للمخططات الإرهابية الآثمة التي احبطت، والتي كانت تهدف إلى زعزعة أمن الأردن واستقراره والمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخله، مؤكدة أن هذه المحاولات البائسة لن تنال من صلابة الوطن وتماسكه.

وأشاد رئيس الجامعة الجراح بكفاءة ويقظة دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية كافة التي تابعت تلك المخططات الآثمة باحترافية عالية منذ عام 2021، وإلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة، وإحباطها قبل أن تصل إلى مرحلة التنفيذ، في إنجاز أمني يبعث على الفخر والطمأنينة.

وأضاف الجراح إن ما كشفته الأجهزة الأمنية من تفاصيل دقيقة يؤكد حجم التهديدات التي تُحاك ضد الأردن، ويُبرز في الوقت ذاته الاحترافية العالية التي يتمتع بها رجال المخابرات العامة والأجهزة الأمنية، داعياً جميع أبناء الوطن إلى الوقوف صفاً واحداً خلف مؤسساتنا الأمنية، وترسيخ جبهة داخلية قوية قادرة على إفشال كل المخططات الهادفة إلى النيل من أمننا واستقرارنا.

وأكد الجراح أن أمن الوطن فوق كل اعتبار لا يُسمح بتجاوزه، وأن الجامعة، أسرةً أكاديمية وإدارية وطلابية، تقف خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وأجهزتها الأمنية، مساندةً لكل الجهود الرامية إلى حماية الأردن وصون سيادته واستقراره.

حفظ الله الأردن عزيزاً منيعا، وأدام أمنه واستقراره في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة