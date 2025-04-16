بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

بيان صادر عن نقابة الفنانين الأردنيين

دقيقتان ago
بيان صادر عن نقابة الفنانين الأردنيين

وطنا اليوم:ولطالما كانت ثقتنا مطلقة بقدرة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة على حماية الوطن وأهله، فإننا نعلن في نقابة الفنانين الأردنيين نقيبًا وأعضاء مجلس وهيئة عامة، أننا نقف خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة بنياناً واحداً في مواجهة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره.
وإننا نحن الفنانون، من خلال ما نقدم وإن تطلب الأمر أكثر من ذلك، مشاريع شهداء إلى جانب صناديد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التصدي للإرهاب، وخوارج العصر.
وتؤكد نقابة الفنانين أن مثل هذه الأحداث، التي تم الإعلان عنها اليوم، تقوي تكاتف الأردنيين ووقوفهم خلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة، وخلف قواتهم المسلحة وأجهزتهم الأمنية وعلى رأسهم فرسان الحق، ومواقفهم المشرفة التي جاوزت بالوطن مختلف المحن والصعاب منذ نشأة المملكة، التي ظلت على عهدها العروبي في تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لأشقائها كما لأصدقائها، وملاذا لكل من هجّرته الحروب طالبا الأمن والأمان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:32

المدن الصناعية: الاردن واحة أمن واستقرار و جذب للاستثمار

09:31

ألوان تُجَسِّدُ التاريخ وتُعانِقُ السماء

09:29

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: يومُ العَلَم الأردن .. رايةُ الوطن والكرامة والحرية

09:27

عروب العبادي تكتب : الأردن القوي والمخابرات العامة العقيدة الثابتة والولاء الراسخ والانتماء الذي لا يتزحزح

09:26

النائب السابق ميادة شريم : المخابرات العامة درع الوطن .. والأردن ليس ساحة للعبث

09:25

بيان صادر عن رابطة عشائر الرجوب في الأردن وسوريا وفلسطين

09:24

بيان صادر عن أبناء عشائر بيت يافا إربد

09:19

على طريقة هوليوود.. سرقة مجوهرات بـ10 ملايين دولار في لوس أنجلوس

09:12

الأردنيون يحتفلون بيوم العلم تعظيما لمعاني التضحية والفداء

09:06

بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي وسط حراسة مشددة

07:41

الكوفحي يكتب:الصغائر والفتن … والصمت والحكمة

07:38

بلدية إربد الكبرى: صفٌ واحد خلف الوطن وقيادته ونحيي فرسان الحق في حماية أمن الأردن

وفيات
وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)