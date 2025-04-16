بيان صادر عن نقابة الفنانين الأردنيين

وطنا اليوم:ولطالما كانت ثقتنا مطلقة بقدرة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة على حماية الوطن وأهله، فإننا نعلن في نقابة الفنانين الأردنيين نقيبًا وأعضاء مجلس وهيئة عامة، أننا نقف خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة بنياناً واحداً في مواجهة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره.

وإننا نحن الفنانون، من خلال ما نقدم وإن تطلب الأمر أكثر من ذلك، مشاريع شهداء إلى جانب صناديد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التصدي للإرهاب، وخوارج العصر.

وتؤكد نقابة الفنانين أن مثل هذه الأحداث، التي تم الإعلان عنها اليوم، تقوي تكاتف الأردنيين ووقوفهم خلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة، وخلف قواتهم المسلحة وأجهزتهم الأمنية وعلى رأسهم فرسان الحق، ومواقفهم المشرفة التي جاوزت بالوطن مختلف المحن والصعاب منذ نشأة المملكة، التي ظلت على عهدها العروبي في تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لأشقائها كما لأصدقائها، وملاذا لكل من هجّرته الحروب طالبا الأمن والأمان.