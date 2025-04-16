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المدن الصناعية: الاردن واحة أمن واستقرار و جذب للاستثمار

35 ثانية ago
المدن الصناعية: الاردن واحة أمن واستقرار و جذب للاستثمار

وطنا اليوم:أكدت المدن الصناعية الاردنية ممثلة بإدارتها وكافة العاملين فيها والمستثمرين الصناعيين استنكارها الشديد للمحاولات البائسة التي استهدفت أمن واستقرار الوطن معبرة عن فخرها واعتزازها بجهود أجهزتنا الأمنية وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة سياج الوطن ودرعه الأمين.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إن هذه المحاولات لن تزيد وطننا الا مزيدا من المنعة والتماسك والتفاف الأردنيين جميعا خلف قيادتنا الهاشمية المظفرة واجهزتتا الامنية التي جعلت من الاردن نموذجا يحتذى في التنمية والاستثمار والاستقرار .

وبين السيد جويعد إن المدن الصناعية تدعو إلى الضرب بيد من حديد ازاء كل من تحاول يده المساس بأمن الوطن واستقراره داعيا الشباب الأردني إلى المضي قدما للنهوض باردننا في كافة المجالات وعدم الانجرار وراء ايدي الظلام والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن والمساهمة في منعته وأمنه واستقراره التي شكلت على الدوام ومازالت عوامل جذب واستقطاب لكافة الاستثمارات في المملكة.

ودعا السيد جويعد أن يحفظ الاردن وترابه الطهور من أي محاولات للعبث بأمنه واستقراره وان يحفظ قيادتنا الهاشمية تحت ظل راية جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه


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