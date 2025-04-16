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النائب السابق ميادة شريم : المخابرات العامة درع الوطن .. والأردن ليس ساحة للعبث

46 ثانية ago
النائب السابق ميادة شريم : المخابرات العامة درع الوطن .. والأردن ليس ساحة للعبث

وطنا اليوم:أكدت النائب السابق ميادة شريم، أن أي محاولة للمساس بأجهزتنا الأمنية الأردنية أو التشكيك بدورها الوطني النبيل لن تُواجه إلا بالرفض القاطع والمحاسبة القانونية والشعبية.

وقالت شريم في بيان صادر عنها، إنه “في لحظة وطنية مفصلية، أثبتت دائرة المخابرات العامة مجددًا أنها درع الوطن الحامي، والعين الساهرة التي لا تغفل عن أمن الأردن واستقراره، وما تم الإعلان عنه اليوم من إحباط لمخططات تخريبية يكشف بوضوح أن الوطن مستهدف وأن هناك من يسعى لإشعال الفوضى وزرع الرعب فيه، لكن الأردن ليس ساحة للعبث ولن يكون يومًا سهل المنال”.

وأضافت شريم : “من هنا فإنني أؤكد وبكل وضوح وحزم أن أي محاولة للمساس بأجهزتنا الأمنية أو التشكيك بدورها الوطني النبيل لن تُواجه إلا بالرفض القاطع والمحاسبة القانونية والشعبية، فالأجهزة الأمنية وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة، كانت وستبقى صمام الأمان لهذا الوطن، وخط الدفاع الأول عن استقراره في وجه كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الأردنيين”.

وتابعت شريم : “أحيي رجال المخابرات العامة وكل منتسبي الأجهزة الأمنية على يقظتهم العالية وجهودهم الاستثنائية التي حالت دون وقوع كارثة وطنية، وأطالب بمحاكمة عاجلة ورادعة لكل من تآمر على أمن المملكة وتواطأ في هذا المشروع الإجرامي الخطير”.

واختتمت شريم بيانها قائلة : “حفظ الله الأردن مليكًا ووطنًا وشعبًا وحمى أجهزته الأمنية، وأبقى رايته عالية خفاقة رغم كيد الكائدين


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