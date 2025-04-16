بيان صادر عن رابطة عشائر الرجوب في الأردن وسوريا وفلسطين

وطنا اليوم:تعلن رابطة عشائر الرجوب في الأردن وسوريا وفلسطين، وبأشد العبارات، إدانتها واستنكارها القوي لما أقدمت عليه فئة ضالة مارقة عن القانون من عمل إرهابي جبان يهدف إلى تهديد أمن وطننا العزيز وزعزعة استقراره. إن هذا العمل المشين لا يعكس سوى الحقد والتخريب، ولا ينتمي إلى قيم وأخلاق أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين آمنوا بالوحدة، والعدالة، والحرية.

إن هذه الفئة التي حاولت العبث بمقدرات هذا الوطن العزيز، ستظل عاجزة عن تحقيق أهدافها الخبيثة، لأن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه المخلص، صامد في وجه كل المؤامرات والمخططات. إننا في رابطة عشائر الرجوب نؤكد وقوفنا الثابت خلف قيادتنا الهاشمية، ممثلةً بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي يقود الأردن بثبات نحو آفاق من التقدم والازدهار، ويقود مسيرته بكل حكمة ورؤية مستنيرة.

نُعلن دعمنا الكامل لقواتنا المسلحة الأردنية الباسلة، التي كانت وما زالت الدرع الواقي لهذا الوطن، وتظل العين الساهرة على أمنه واستقراره. إننا نعتز بتضحياتهم العظيمة، ونؤمن أن قوتهم وصمودهم هما الضمانة الأولى لاستمرار الأمن والأمان في وطننا الحبيب.

كما نؤكد وقوفنا الكامل خلف أجهزتنا الأمنية، التي تبذل قصارى جهدها في مواجهة أي تهديد لأمن الأردن واستقراره. وإننا على يقين بأن هذه الفئة الضالة، مهما حاولت، لن تجد من يُؤثّر فيها أو يهزّ عزم قواتنا الأمنية والعسكرية التي أثبتت في أكثر من مناسبة قدرتها الفائقة على حماية الوطن والمواطن.

إننا في رابطة عشائر الرجوب نرفع أصواتنا عالياً، مؤكدين أن الأردن سيظل صامدًا في وجه التحديات، وستبقى قيادتنا الهاشمية، بتوفيق الله، الحارس الأمين لهذا الوطن. إن أي محاولة للمساس بأمن هذا البلد هي محاولة فاشلة قبل أن تبدأ، لأننا جميعًا، من أعلى رأس الهرم إلى أدنى فرد في هذا الوطن، نحتفظ بإرادة قوية وعزيمة لا تلين للدفاع عن الأردن وحمايته.

ندعو جميع أبناء الوطن الغالي إلى الوحدة والتكاتف، والعمل معًا لصد كل من يسعى لترويع شعبنا أو العبث بأمننا. فالأردن هو الوطن الذي نحب، والقيادة الهاشمية هي الراية التي نلتف حولها.

حفظ الله الأردن، وقيادته، وشعبه، وأدام عليه الأمن والاستقرار، وجعل وطننا دائمًا منارة للسلام.

صادر عن:

رابطة عشائر الرجوب في الأردن وسوريا وفلسطين