بيان صادر عن أبناء عشائر بيت يافا إربد

وطنا اليوم:نحن أبناء عشائر بيت يافا، انطلاقًا من واجبنا الوطني وولائنا الراسخ لتراب هذا الوطن العزيز، نقف اليوم صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية المظفرة، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه.

نؤكد دعمنا الكامل لمؤسسات الدوله فرسان الحق جهاز المخابرات العامة ، درع الوطن الحصين وسياجه المتين، في جهودهم لحماية الوطن وأمنه واستقراره.

ونؤكد دعمنا الكامل لكافه الأجهزة الأمنيةو نؤكد دعمنا الكامل للإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار الأردن.

نجدد العهد والولاء للقيادة الهاشميه بقياده سيدي جلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، ونشد على أيدي أجهزتنا الأمنية، ونؤكد أن أمن الأردن خط أحمر لا يُساوم عليه. إن الأردن سيبقى، بإذن الله، عصيًا على الفتن، منيعًا على المؤامرات، شامخًا بقيادته الهاشمية الحكيمة، وبوعي شعبه الأبيّ، وبوحدة عشائره المخلصة .أبناء عشائر بيت يافا اربد