بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بيان صادر عن أبناء عشائر بيت يافا إربد

18 ثانية ago
بيان صادر عن أبناء عشائر بيت يافا إربد

وطنا اليوم:نحن أبناء عشائر بيت يافا، انطلاقًا من واجبنا الوطني وولائنا الراسخ لتراب هذا الوطن العزيز، نقف اليوم صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية المظفرة، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه.
نؤكد دعمنا الكامل لمؤسسات الدوله فرسان الحق جهاز المخابرات العامة ، درع الوطن الحصين وسياجه المتين، في جهودهم لحماية الوطن وأمنه واستقراره.
ونؤكد دعمنا الكامل لكافه الأجهزة الأمنيةو نؤكد دعمنا الكامل للإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار الأردن.

نجدد العهد والولاء للقيادة الهاشميه بقياده سيدي جلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، ونشد على أيدي أجهزتنا الأمنية، ونؤكد أن أمن الأردن خط أحمر لا يُساوم عليه. إن الأردن سيبقى، بإذن الله، عصيًا على الفتن، منيعًا على المؤامرات، شامخًا بقيادته الهاشمية الحكيمة، وبوعي شعبه الأبيّ، وبوحدة عشائره المخلصة .أبناء عشائر بيت يافا اربد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:19

على طريقة هوليوود.. سرقة مجوهرات بـ10 ملايين دولار في لوس أنجلوس

09:12

الأردنيون يحتفلون بيوم العلم تعظيما لمعاني التضحية والفداء

09:06

بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي وسط حراسة مشددة

07:41

الكوفحي يكتب:الصغائر والفتن … والصمت والحكمة

07:38

بلدية إربد الكبرى: صفٌ واحد خلف الوطن وقيادته ونحيي فرسان الحق في حماية أمن الأردن

06:02

مبادرة (لا للتطرف) تحيي جهود المخابرات في كشف الخلية الإرهابية

06:00

بيان صادر عن أبناء عشيرة المحامدة في قرية المخيبه التحتا 

03:05

أميركا تبلغ إسرائيل أنها ستنسحب من سوريا خلال شهرين

02:05

رئيس الوزراء يثمن الدعم الأمريكي لأمن الأردن

01:53

مملكة البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

00:59

دار جليس الزمان تصدر كتابين جديدين لديمة الفاعوري

23:07

اليرموك” تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن

وفيات
وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)