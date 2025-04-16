بلدية إربد الكبرى: صفٌ واحد خلف الوطن وقيادته ونحيي فرسان الحق في حماية أمن الأردن

وطنا اليوم_بلدية إربد الكبرى ممثلة برئيسها الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، وأعضاء المجلس البلدي، وكافة الموظفين، تؤكد وقوفها صفًا واحدًا خلف الوطن وقيادته الهاشمية المظفرة، دفاعًا عن أمن الأردن واستقراره.

وتعبر البلدية عن استنكارها الشديد لمحاولات النيل من أمن الوطن التي تدبرها قوى حاقدة، مؤكدة أن مثل هذه المحاولات ستبوء بالفشل أمام وعي الأردنيين ووحدة صفهم.

كما تثمّن البلدية الجهود الكبيرة التي يبذلها فرسان الحق في دائرة المخابرات العامة، مقدّرة حرصهم الدائم على وضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار، وحماية أمنه واستقراره.

ويظل الأردن وطن العز والشموخ، الذي نفديه بالأرواح والمهج، وتفخر به الأجيال جيلاً بعد جيل، وسيبقى شامخًا عصيًّا على كل معتدٍ وحاقد، محفوظًا بعون الله، وبسواعد أبنائه الأوفياء وقيادته الهاشمية الشامخة بعزها وأصالتها