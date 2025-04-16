مبادرة (لا للتطرف) تحيي جهود المخابرات في كشف الخلية الإرهابية

وطنا اليوم_الزرقاء / ثمنت مبادرة (لا للتطرف) المنبثقة عن جمعية نشامى ملكا في الزرقاء الجهود التي بذلتها دائرة المخابرات العامة في كشف الخلية الإرهابية التي خططت لاستهداف أمن الأردن واستقراره وتهديد حياة الأردنيين، وجر الأردن إلى مستنقع الموت والدمار الذي تعيشه بعض دول المنطقة بسبب الإرهاب والتطرف.

وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته المبادرة:

بيان صادر عن مبادرة “لا للتطرف” – المنبثقة عن جمعية “نشامى ملكا”

في أعقاب كشف المخابرات عن خلية إرهابية تمارس صناعة الموت في الأردن

في الوقت الذي تحاول فيه قوى الظلام إعادة إنتاج نفسها على أرضنا الأردنية الطاهرة، تكشف دائرة المخابرات العامة عن خلية إرهابية جديدة، كانت تضمر الشر والسوء، وتخطط لاستهداف وطننا الغالي ومجتمعنا الأردني، من خلال صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، تمهيداً للقيام بعمليات إرهابية داخل الوطن.

إننا في مبادرة (لا للتطرف) – المنبثقة عن جمعية نشامى ملكا – نؤكد رفضنا التام واستنكارنا الشديد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن واستقراره، كما نؤكد على دعمنا الكامل للأجهزة الأمنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، في جهودها البطولية لمواجهة المتطرفين والإرهابيين والمتآمرين، وكل خلية وفئة تحاول جر الأردن ليكون بؤرة للحروب بالوكالة.

وفي هذا الصدد نحيي في مبادرة (لا للتطرف) المنبثقة عن جمعية نشامى ملكا، بكل إجلال وفخر رجال المخابرات العامة (فرسان الحق) الذين لا ينامون، ويقفون بسالة منيعة في وجه قوى الظلام والإرهاب والفوضى. وندعو إلى الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن، فالأردن عصي على الكبير… ومبادرة (لا للتطرف) ستبقى دائماً “سداً أولاً” في مواجهة كل فكر متطرف، وكل مشروع إرهابي خبيث، يهدد استقرار الأردن وأمن الأردنيين.

عاش الأردن عزيزاً آمناً

والعار لكلّ من تواطأ، وخان، وكلّ إرهابي تآمر على الأردن

مبادرة (لا للتطرف)

جمعية نشامى ملكا

الزرقاء