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بيان صادر عن أبناء عشيرة المحامدة في قرية المخيبه التحتا 

12 ثانية ago
بيان صادر عن أبناء عشيرة المحامدة في قرية المخيبه التحتا 

وطنا اليوم _نحن أبناء عشيرة المحامده، نرفع صوتنا اليوم عالياً لنؤكد استنكارنا الشديد وشجبنا القاطع لما يُحاك ضد وطننا الغالي الأردن من مؤامرات ومخططات تستهدف أمنه واستقراره، وتُدار في الخفاء من قِبَل جهات لا تريد الخير لهذا الوطن، وتسعى بكل الوسائل للنيل من وحدته وتماسكه.

 

وفي ظل الأحداث الأخيرة التي تم الإعلان عنها من قبل الاجهزة الأمنية ، والتي تضمنت إحباط مخططات أمنية واستقرارية واسعة النطاق في الأردن، و نوكد عن دعمنا الكامل لأجهزة الأمن وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، التي عملت بتفان واتقان ويقظة لا إحباط هذه المخططات.

 

و نؤكد على أن الأمن والاستقرار في وطننا الغالي مسؤولية مشتركة واولوية كبرى تقع على عاتق الجميع، ولن يسمح لأي جهة كانت أن تعبث بأمننا، وتم استقرارنا وتبث خطابات الكراهية لنيل من وحدة مجتمعنا الأردني ونُشيد بكافة الجهود التي تبذلها أجهزتنا الأمنية الباسلة، والتي أثبتت مرةً تلو الأخرى أنها العين الساهرة على أمن الوطن، والدرع المتين الذي يُحبط كل المؤامرات، ويضرب بيدٍ من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بتراب هذا الوطن العزيز.

 

ونحن في عشيرة المحامدة نعاهد الله ثم نعاهد شعبنا أن نبقى الجند الأوفياء، وأن نذود عن الأردن بالغالي والنفيس، وأن نُبقي الراية مرفوعة رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين.

صادر عن أبناء عشيرة المحامدة التاريخ: 15/4/2025


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