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أميركا تبلغ إسرائيل أنها ستنسحب من سوريا خلال شهرين

منذ دقيقتان
أميركا تبلغ إسرائيل أنها ستنسحب من سوريا خلال شهرين

 

وطنا اليوم _أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل أنها ستبدأ انسحابا تدريجيا للقوات الأميركية من سوريا في غضون شهرين، وفقا لما أوردته “يديعوت أحرونوت” الإخبارية.

 

وصرح مسؤول إسرائيلي كبير للوكالة، أن إسرائيل تعتقد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انسحاب جزئي فقط، لكنها لا تزال تعمل مع نظرائها الأميركيين لإقناعهم بإبقاء القوات في سوريا.

 

فيما تتوقع إسرائيل أن الانسحاب الأميركي سيزيد من “شهية” تركيا للسيطرة على سوريا، وبالتالي ستزداد التوترات بين إسرائيل وتركيا في حال انسحاب أميركا، وفقا للمسؤول.

 

وأفادت “يديعوت أحرونوت” أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على خططها.

 

يذكر أن الولايات المتحدة ذكرت في ديسمبر/كانون الأول أن هناك حوالي 2000 جندي في سوريا. وتحدث فريق ترامب علنا عن سحبهم قبل عودة الرئيس إلى منصبه.


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