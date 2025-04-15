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رئيس الوزراء يثمن الدعم الأمريكي لأمن الأردن

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء يثمن الدعم الأمريكي لأمن الأردن

وطنا اليوم _ثمّن رئيس الوزراء جعفر حسان، التزام الولايات المتحدة الأميركية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بدعم أمن الأردن ورؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنموية.

‏وقال حسان عبر حسابه بمنصة “إكس”، “تقوم الصداقة التي تجمع بلدينا على المبادئ الراسخة والمصالح المتبادلة في السلام والاستقرار الإقليمي والازدهار”.

ويزور رئيس الوزراء، الولايات المتحدة الأميركية، استكمالاً للزيارة الأخيرة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن، حيث سيجري رئيس الوزراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الأميركيين تتناول سبل تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية.

 

ويرافق رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.


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