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دار جليس الزمان تصدر كتابين جديدين لديمة الفاعوري

منذ ساعتين
دار جليس الزمان تصدر كتابين جديدين لديمة الفاعوري

وطنا اليوم – أعلنت دار جليس الزمان للنشر والتوزيع عن إصدار كتابين جديدين من تأليف الإعلامية ديمة الفاعوري، أحدهما بعنوان “الأنبار: جغرافيا الصراع ورحلة التغيير”، والآخر “في عصر استراتيجيات النجاح في عالم الإعلام الرقمي”، وذلك ضمن جهود الدار لتقديم محتوى معرفي يجمع بين التحليل التاريخي والرؤية المستقبلية.

يتناول الكتاب الأول مسيرة محافظة الأنبار من العهد العثماني إلى ما بعد 2003، عبر قراءة تحليلية معمقة للتحولات الجيوسياسية والأمنية والاجتماعية التي شهدتها المحافظة، مع التركيز على دور القبائل والتحديات التي فرضتها النزاعات على النسيج المحلي، وصولًا إلى آفاق الإعمار وإعادة البناء.

أما الكتاب الثاني، فيسلط الضوء على التحولات التي أحدثها الإعلام الرقمي في المشهد الاتصالي الحديث، ويطرح استراتيجيات عملية للتعامل مع التحديات المعاصرة كالمعلومات المضللة وتزايد المنافسة الرقمية، مؤكدًا أهمية التفاعل الرقمي وفهم أدوات التأثير في عصر تتعدد فيه المنصات ويصبح فيه كل فرد صانع محتوى.

ويهدف الإصداران إلى تعزيز الفهم العميق للسياقين السياسي والإعلامي، من خلال منهجية تحليلية تراعي تعقيدات الواقع وتقدّم أدوات فعالة للتعامل معه.


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