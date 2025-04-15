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اليرموك” تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن

منذ 4 ساعات
اليرموك” تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن

وطنا اليوم _تستنكر جامعة اليرموك و تُدين المخططات الإجرامية التي كانت تستهدف أمن الوطن وسلامة وحياة المواطنين، مشيدةً ومقدرةً في الوقت ذاته جهود دائرة المخابرات العامة و القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في حماية وصون المقدرات الوطنية والمحافظة على أمن الأردن واستقراره.

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن جامعة اليرموك بأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية والطلبة، تقدر عاليا الدور الوطني والبطولي، الذي جسده ويجسده أفراد وضباط أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسحلة الباسلة، في الحفاظ على الأمن الوطني وحماية الإنسان فوق ثرى الأردن الطهور.

 وشدد على أن مثل هذه الأفعال المُجرمة لن تزيد الأردنيين إلا منعة وقوة والتفافا حول قيادتنا الهاشمية المظفرة والوقوف صفا واحدا في خندق الوطن والأجهزة الأمنية، وهذا ما تجلى ويتجلى في الموقف الوطني الذي عبر عنه وابداه أبناء الأسرة الأردنية الواحدة في رفض مثل هذه الأفعال واستنكارها، واستعداد أبناء الوطن من جميع المدن والقرى والبوادي والمخيمات للدفاع عن الأردن وحماية مؤسساته.

ودعا مسّاد إلى محاسبة المتورطين بهذه الأفعال المُجرمة، وكل من تسول له نفسه المساس بأمننا الوطني، وعدم التهاون معهم، مؤكدا على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، سيبقى بهمة الأردنيين والنشامى من قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، عصيا على كل طامع، وسيفا هاشميا لكل من يفكر بالاقتراب من حدوده أو المساس بمؤسساته والنيل من مقدراته وانجازاته.


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