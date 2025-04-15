“هيئة النزاهة تشيد بإحباط مؤامرة إرهابية وتؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية”

وطنا اليوم_أصدرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رئيسًا ومجلسًا وموظفين بيانًا أشادت به بكل عبارات التقدير والامتنان لفرسان الحق الذين كانوا عينًا ساهرة كما هو شأنهم على على الدوام واحباطهم مؤامرة أرهابية كانت تستهدف أمن الوطن واستقراره والعبث بمقدراته تحقيقًا لمآرب خبيثة تخدم أعداء الوطن والمتربصين به .

كما شجب مجلس الهيئة بأشد عبارات الاستنكار مخططات هؤلاء الارهابيين وسادتهم داعيًا القضاء العادل أن لا تأخذه بهم رأفة كي يكونوا عبرة لكل من يحاول او يفكّر بالاعتداء على الوطن ومقدراته.

وأكد مجلس الهيئة التفافه حول قيادة صاحب الجلالة الهاشميّة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أعزّ الله تعالى ملكه وسدد على طريق النصر خطاه .

ووقع البيان عن الهئية رئيس مجلسها د . مهند حجازي