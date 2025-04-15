بيان صادر عن قبيلة العمرو

وطنا اليوم _

بسم الله الرحمن الرحيم

“وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم…”

تُتابع قبيلة العمرو، ببالغ الاهتمام وعمق الانتماء الوطني، ما تم الإعلان عنه من عملية أمنية نوعية نفذتها أجهزتنا الأمنية الباسلة، والتي تكللت بالنجاح في إحباط مخطط إجرامي خطير استهدف أمن الوطن واستقراره، حيث تم القبض على مجموعة من الخارجين عن القانون وعددهم ستة عشر شخصًا، تورطوا في التخطيط لأعمال تخريبية تهدد سيادة الدولة وسلامة المواطنين.

لقد أكدت هذه العملية، التي جاءت بعد جهد استخباراتي دقيق ومحترف، أن أجهزتنا الأمنية لا تنام، وأنها تبقى العين الساهرة، والحصن المنيع الذي يتصدى لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الأردن أو النيل من وحدته.

وإذ نُشيد بهذا الإنجاز الوطني الكبير، فإننا نُعبّر عن رفضنا القاطع والحازم لأي محاولة للنيل من أمن الأردن واستقراره، أو جرّه إلى الفوضى والإخلال بالنظام، ونؤكد على وقوفنا الثابت خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، ممثّلةً بسيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ومع مؤسسات الدولة كافة، وفي مقدمتها قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، التي نعتز بها ونثق بكفاءتها وبطولاتها.

لقد أثبت الأردن مجددًا أنه قوي بقيادته، متماسك بشعبه، محصّن بجبهته الداخلية، وأن كل من يعبث بأمنه سيواجه الردّ الحازم والحاسم، وفق أحكام القانون، وبعزيمة لا تضعف، وإرادة لا تنكسر.

وقبيلة العمرو، كما عهدها الوطن على الدوام، ستبقى وفيةً لمبادئها الوطنية، وموقفها الثابت الداعم لأمن الأردن واستقراره، وستظل في خندق الوطن، جنبًا إلى جنب مع قيادته الهاشمية، في مواجهة كل التحديات والتهديدات.

نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الأردن، ويصون أمنه، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان، في ظل راية الهاشميين الأبرار.

صادر عن قبيلة العمرو

عنهم شيخ عشائر العمرو بني عقبة في المملكة الاردنية الهاشمية :

داود مدالله إبن ثبيت العمرو